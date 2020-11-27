'18 yıl önce araba yoktu' sözü istifa getirdi

AKP Milletvekili Ök'ün '18 yıl önce Türkiye'de araba yoktu' sözlerini sarf ettiği iddiaları, TBMM’de istifaya yol açtı.

Ök’ün aslında “Yerli araba yoktu” dediğini bildiren Meclis Başkanlığı, sözleri tutanağa geçiren görevlinin istifa ettiğini duyurdu.

Birgün'ün haberine göre TBMM’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2021 bütçe görüşmeleri sırasında AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 18 yıl önce Türkiye'deki arabalara ilişkin dikkati çekici açıklamalarda bulundu. TBMM’nin resmi tutanaklarına göre Ök,"18 yıl önce Türkiye'de araba mı vardı?" dedi. Tutanaktaki ifadelerin kamuoyunda tartışmalara neden olmasının ardından Ök, “Yerli araba yoktu” dediğini bildirerek Meclis Başkanlığı’na başvuruda bulundu.

TBMM Başkanlığı İletişim Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, komisyonun ses kayıtlarının incelendiği ifade edildi. Ök’ün “Yerli araba” dediği kaydedilen açıklamada, sorumlu memurun istifa ettiği bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

“TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 19 Kasım Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında bir milletvekiline ait ifadelerin tutanakta değiştirildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak TBMM Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde yapılan değerlendirmede, incelenmemiş tutanak üzerinde bir değişiklik yapıldığı, bir kaç saat içinde ise ses kayıtlarının incelenmesi neticesinde tutanağın ilk haline döndürüldüğü tespit edilmiştir.

İncelenmemiş tutanak üzerinde değişiklik işlemini yapan Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı, söz konusu işlemle ilgili sorumluluğu üstlenerek görevinden istifa etmiştir. TBMM Genel Sekreterliği tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, işlemleri devam etmektedir.”