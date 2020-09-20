16 futbolcusu Covid-19'a yakalanan Bayburt Özel İdarespor'dan maçı ertelemeyen TFF'ye tepki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor Başkanı Tamer Saka, 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında koronavirüs tespit edilmesi üzerine takımlarının bugün oynayacakları müsabakanın TFF tarafından ertelenmemesine tepki gösterdi.

Bayburt Özel İdarespor’da 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında koronavirüs tespit edildi. Kulüp, TFF'ye başvuruda bulunarak, bugün sahalarında konuk edecekleri Elazığspor maçının ertelenmesi istedi.

'Sahaya çıkmasın daha iyi'

TFF tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, müsabakanın planlı olduğu zaman ve saatte oynanacağına ilişkin karar verildi. Kulüp başkanı Tamer Saka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Federasyon acizliğine bakın kalecilerimiz yok 12 kişi maçı oynatacak" diyerek karşılaşmanın ertelenmemesine tepki gösterdi.

Saka "Bayburt Spor sahipsiz değil bu maçı oynatmak federasyonun talimatında olduğu gibi oynatılamaz. Bayburt Spor sahaya çıkmasın daha iyi" dedi.

