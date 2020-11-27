15 Temmuz'dan sonra ülkeye dönmeyen 617 kamu personelinin görevine son verildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önerge vererek, “2017 yılında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olduğu halde yurtdışına çıkıp dönüş süresi içerisinde dönmeyenlerin sayısı kaçtır? Bu kamu görevlileri hakkında işlem yapılmış mıdır?" sorularının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanmasını talep etti.

Gürer’in önergesini yanıtlayan Oktay, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra 617 personelin kamu görevinden çıkarıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kamu görevine son verilen personelin 507’sinin diplomatik kariyer memuru olduğunu bildirdi.

Oktay, talimat hilafına yurtdışı görevinden geri dönmeyen memurlar hakkındaki mevzuat uyarınca işlem yapıldığını da ifade etti.