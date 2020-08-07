15 kişi yaşamını yitirdi, 1185 yeni vaka açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre son 24 saatte Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 15 oldu. Yeni vaka sayısı ise 1185 olarak açıklandı.

Türkiye'de salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 813'e, toplam vaka sayısı ise 238 bin 450'ye yükseldi.

Bugün yapılan test sayısı 56 bin 726 oldu. Ağır hasta sayısı ise 586 olarak açıklandı.

Bakan Koca Twitter hesabından "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı" mesajını paylaştı.