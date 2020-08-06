14 ölüm, 1153 yeni vaka

Türkiye'de Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 14 ölüm gerçekleşti. Salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 798'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 1153 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Buna göre toplam vaka sayısı 237 bin 265'e yükseldi.

Son 24 saatte 1040 kişinin iyileştiği açıklanırken hastalardaki zatürre oranının yüzde 8,3, ağır hasta sayısının ise 580 olduğu belirtildi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir" dedi.