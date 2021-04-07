11 milletvekili hakkında 14 fezleke Meclis'te

11 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan 14 fezleke Meclis'e sunuldu.

Fezlekelerin 13'ü 10 HDP'li milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlandı. Buna göre Sezai Temelli hakkında 2, Semra Güzel hakkında 2, Remziye Tosun hakkında 2 ve Muazzez Orhan, Saruhan Oluç, Dersim Dağ, Ayşe Acar Başaran, Nimetullah Erdoğmuş, Habip Eksik, Gülistan Kılıç Koçyiğit hakkında birer fezleke Meclis'e sunuldu.

Diyarbakır milletvekili ve DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz hakkında da bir fezleke hazırlandı.