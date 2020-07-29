11 hastane için 6 ayda ödenen kirayla 8 hastane yapılabilirdi

Sağlık Bakanlığı 2020’nin ilk 6 ayı içinde hizmete sokulan 11 şehir hastanesi için tam 6.979.972.574 TL (yaklaşık 7 milyar TL) kira ödemesi yaptı.

Bu hastanelerdeki toplam yatak sayısı 16.096’dır. En büyüğü 2.682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi’dir. Şehir hastanelerinin ortalama yatak sayısı ise 1.463’dür.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2016’da hazırlamış olduğu Özel Hastane Ön Fizibilite Raporu’nda tam teşekküllü, içinde MR ve tomografi cihazlarının da bulunduğu, 150 yataklı özel bir hastanenin yatırım maliyeti 40.498.587 TL, yani (2016 yılı 3,01 TL olan Dolar kuru ortalamasıyla) 13.454.680 dolar olarak hesaplanmıştır.

Bu da 2020 için (6,9 Dolar kuruyla) 92.837.292 TL’ye denk gelir. Sağlık Bakanlığı’nın şehir hastanesi gibi 1.463 yataklı bir hastanenin yatırım maliyeti ise 905.473.054 TL olur.

Dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı 11 şehir hastanesi için yatırımcı yandaş firmalara yalnızca 6 ayda ödediği kira bedeliyle, 7,7 tane aynı büyüklük ve donanımdaki hastaneyi hizmete sokabilirdi.

AY AYLIK KİRA BEDELİ OCAK 757.373.121 ŞUBAT 786.615.888 MART 817.301.096 NİSAN 1.483.203.935 MAYIS 1.507.023.590 HAZİRAN 1.628.454.944 TOPLAM 6.979.972.574

*Aylık kira bedeli hem kiralar enflasyona ya da Dolar’a endeklenmiş olduğu için hem de yeni hizmete sokulan hastaneler nedeniyle artıyor.