1 milyon 400 bin lira tazminata mahkum olan Emrah Serbes'in cezaevinde olmadığı ortaya çıktı

Alkollü araç kullanımı sonrası meydana gelen trafik kazası sonucu aynı aileden üç kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes'in Silivri Açık Cezaevi'ne geçtikten sonra Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle tahliye edildiği ortaya çıktı.

Tükenmez Haber'e konuşan Serbes'in avukatlarından Ersan Şen de tahliyenin yeni olmadığını belirterek "Şu an hüküm devam ediyor fakat dışarıda" dedi. Şen, "Herkes gibi o da hakkını kullandı" diye konuştu.

Diyalog sırasında ortaya çıktı

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 2017 yılında önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek.

Torbalı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Davacı Ahmet Mert Özçelik'in avukatı davanın kabulüne, davalı Serbes'in avukatı ise davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Mahkemede gerçekleşen diyalog sırasında Serbes'in Silivri Açık Cezaevi'nden tahliye edildiği ortaya çıktı.

1 milyon 400 bin lira manevi tazminat

Hakim davanın kısmen kabulüne, Serbes'in Özçelik'e annesinin vefatı için 550 bin lira, babasının vefatı için 550 bin lira, kardeşinin vefatı için ise 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Manevi tazminatın, kaza tarihi olan 22 Eylül 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi de kararlaştırıldı.