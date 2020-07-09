Zahide Oğuz cinayeti davasında karar duruşması 9 Eylül'e ertelendi

İstanbul Küçükçekmece’de iki yıl önce eşi tarafından ateşli silah ve bıçak darbeleriyle katledilen Zahide Oğuz’la ilgili davanın karar duruşması bugün görüldü. Ancak tutuklu sanığın bulunduğu cezaevi ile SEGBİS bağlantısı sağlanamadığından savunması alınamadı ve karar duruşması 09.09.2020 saat 15:30’a ertelendi.
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, duruşmadan bir gün önce bir açıklama yayımlayarak, İstanbul Sözleşmesi’nin önemine dikkat çekmişti.
Karar duruşmasına derneğin avukatlarından Hande Gündoğdu katıldı.
Açıklamada şöyle denildi:
- Bildiğiniz üzere Kasım 2018’de Zahide Oğuz, eşi tarafından iki kez ateşli silah ile 54 kez bıçak darbesi ile öldürülmüş ve bedeni parçalanmıştı.
- Öncesinde Zahide, defalarca şiddet görmüş, dayak yemiş, ölümle tehdit edilmiş ve saçlarından sürüklenmiş, kafasına silah dayanmıştı. Zahide, yaşadığı şiddet için korunmak istemiş ancak Zahide’yi ne idari kurumlar ne de bu düzen korumuştu.
- Çünkü kadınlarımız, bu düzen için sadece eve hapsedilen, çocuk doğurması gereken, dayak yediğinde susması gereken ve boyun eğmesi gereken bireylerdir.
- Hatta sanık avukatı tarafından ikinci celsede “Zahide koruma kararı aldırdığı için, İstanbul Sözleşmesi yüzünden öldürüldü. İstanbul Sözleşmesi olmasa, koruma kararı alınmasa öldürülmeyecekti” şeklinde savunma yapılmıştı.
- Biz ise kadınlar için İstanbul Sözleşmesi’nin çok önemli olduğunu, ancak kadınlar hakkında koruma kararının kağıt üzerinde kaldığını, İstanbul Sözleşmesi’nde belirtilen koruma tedbirlerinin yerine getirilmediğini söylüyoruz. Eğer İstanbul Sözleşmesi’ndeki tedbirler yerine getirilse idi Zahide öldürülmeyecekti. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırmak isteyenlere karşı, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatmayan düzene karşı mücadele edeceğiz. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak mücadeleye devam edeceğiz.
- Bu mücadelemiz sayesinde Zahide için verilen mütaalada, Zahide’yi öldüren katil hakkında Türk Ceza Kanuna 82. maddesi a,b,d fıkraları gereğince tasarlayarak, canavarca his ile ve eşi olmasından dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yani en ağır ceza istenmiştir. Biz bu mütalaadan umutluyuz ve sayın mahkeme tarafından mütalaa doğrultusunda emsal bir karar verileceği inancındayız.