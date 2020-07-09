Zahide Oğuz cinayeti davasında karar duruşması 9 Eylül'e ertelendi

İstanbul Küçükçekmece’de iki yıl önce eşi tarafından ateşli silah ve bıçak darbeleriyle katledilen Zahide Oğuz’la ilgili davanın karar duruşması bugün görüldü. Ancak tutuklu sanığın bulunduğu cezaevi ile SEGBİS bağlantısı sağlanamadığından savunması alınamadı ve karar duruşması 09.09.2020 saat 15:30’a ertelendi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, duruşmadan bir gün önce bir açıklama yayımlayarak, İstanbul Sözleşmesi’nin önemine dikkat çekmişti.

Karar duruşmasına derneğin avukatlarından Hande Gündoğdu katıldı.

Açıklamada şöyle denildi: