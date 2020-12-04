Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Kışkırtıcı eylemler sürerse sonuçlarına katlanmalı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis çevrimiçi Lizbon Web Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunların tüm Doğu Akdeniz bölgesini etkilediği, sorunun Avrupa ve NATO'yu da ilgilendirdiğini söyledi.

Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı "kışkırtıcı eylemlerini" sürdürmesi halinde bunun sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini öne sürdü.

Ankara'nın "Doğu Akdeniz'de gerçek bir politika değişikliği"ne gitmesi gerektiğini savunan Miçotakis, "sadece sözler artık yeterli değil" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz enerji rezervleri konusunda Yunanistan ve Kıbrıs ile çatışmayı hafifletme yönündeki son hamlelerinin "ikna edici olmadığını" ve Avrupa Birliği liderlerinin Ankara'yı uluslararası hukuku dikkate almaya sevk edecek adımlar atması gerektiğini belirtti.

Oruç Reis'in limana dönüşünün yeterli olmadığını söyleyen Dendias, "Türkiye'nin son günlerde gerilimi tırmandırmaya yönelik sözde gecikmiş hamleleri ikna edici değil" dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides'le görüşmesi sonrasında konuşan Dendias, "Bu nedenle, diğer tüm Avrupa Birliği üye devletlerinden ortak sorumluluklarını yerine getirmelerini istedik" diye konuştu.