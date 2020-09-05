Yunanistan İç Savaş'tan beri en büyük iktisadi daralmayı yaşıyor

Yunanistan'da yılın ikinci çeyreğine dair veriler Yunan İstatistik Kurumu (ELSTAT) tarafından yayınlandı. Söz konusu veriler koronavirüs nedeniyle yaşanan karantinanın ve önlemlerin sonuçlarını gözler önüne sermiş durumda. Yunanistan'ın savaş sonrası tarihindeki en büyük resesyon meydana gelirken GSYİH'si geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 (yaklaşık 8 milyar avro) düştü. ELSTAT'ın verilerine göre bu düşüşte en büyük pay sahibi olan endüstriyse turizm.

Bununla birlikte, hükümetin mali personeli, 2020'de yaklaşık yüzde 8'lik bir genel resesyon tahmininin aşılmayacağı ve ekonominin 2021'de normale dönmesinin tehlikeye atılmayacağı konusunda umutlu olmaya devam ediyor.

AB'nin istatistik kurumu Eurostat’ın ara dönem tahminlerine göre, Yunanistan’ın ikinci çeyrek daralması yüzde 15 olan avro bölgesindeki daralmanın ve yüzde 14.4 olan Avrupa Birliği'ndeki daralmanın üzerinde gerçekleşti.

Bununla birlikte, İspanya yüzde 22.1'yle AB içerisinde en büyük resesyonu yaşayan ülke oldu.

Yunan menşeli Kathimerini'ye göre Eurobank baş iktisatçısı Tassos Anastasatos, "Bu büyük ölçekli bir durgunluk, ancak beklediğimizden farklı değil ve Avrupa Birliği ile aynı seviyelerde" yorumunda bulundu.

Yunan hükümetinin Nisan ayı sonunda AB'ye sunduğu İstikrar Programı'nda, ilk çeyrekte yüzde 2,6, ikinci çeyrekteyse yüzde 15,7'lik bir ekonomik daralma öngörüyordu.