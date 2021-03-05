Yolu kapatıp eylem yapan köylüler: Kendi köyümüzde mülteci gibiyiz!

Ocak ayının ortasından bu yana KYK yurdunda ve yakınlarının yanında kışı geçirmeye çalışan Yeşilyurt köylüleri, Mandallar Mahallesi’nde çalışan mermer ocağının molozlarını döktüğü bölgede yaşanan heyelan nedeniyle mağdur oldu. Yaklaşık 1,5 aydır sorunlarının çözülmesi için adım atılmasını bekleyen köylüler konteynerlerde yaşamak istemediklerini belirterek bir an önce boşaltılan evlerinin yerine yenilerinin yapılmasını talep ediyor.

Mermer ocağının yolu kapatıp eylem yaptılar

Bugün sabah saatlerinde mermer ocağına giden yolu kapatarak eylem yapan köylüler, firma yetkilileri ile görüşmek istedi. Olay yerine gelen Jandarma yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken köylülerin gergin bekleyişi sürdü.

Heyelana neden olan firma yetkilisiyle görüştüler

Yeşilyurt köyünde soruna neden olan mermer ocağı, Karmersan Mermer adlı firma tarafından işletiliyor. Söz konusu ocağın da içinde bulunduğu ruhsat sahası, Özçınar Mermer adındaki bir başka firmaya ait. Bu firmanın da aynı yerde mermer ocağı bulunuyor. Mermer ocaklarıyla kuşatılmış olan Yeşilyurt’ta köylüler eylem sırasında firma yetkililerinin kendilerine sorunlarının çözüleceğine dair teminat vermesini istedi. Özçınar firmasının sorumlusuyla görüşen köylüler bir süre sonra Karmersan firmasının şantiyesine giderek taleplerini ilettiler.

Mermer firmaları köylülerden süre istedi

Evi boşaltılan köylülerden Bekir Demirbaş, yaptıkları görüşmeyi şöyle anlattı:

“Karmersan firması sahibi ile görüştük. Bizden 19 Şubat’a kadar süre istediler. Kendi aralarında görüşme yapacaklar. Eğer bu süre içinde olumlu bir adım atılmaz, bir anlaşma sağlanamazsa eylemlerimize devam edeceğiz. Mermer firmasına güvenmiyoruz. Sözlerinde durmuyorlar.”

‘Kendi köyümüzde mülteci gibi olduk'

Boşaltılan evlerin yerine getirilen konteynerin 21 metrekare olduğunu dile getiren Bekir Demirbaş, “Biz 7 kişilik bir aileyiz, yedi kişilik bir aile 21 metrekarelik konteyner de nasıl yaşar? Kendi köyümüzde mülteci gibi olduk, 45 gündür mahalle mahalle geziyoruz. Biz yetkililerden yaz gününe, sıcaklara kalmadan evlerimizin yapılmasını istiyoruz. Mermer ocaklarından da uğradığımız zararı karşılamalarını istiyoruz” diye konuştu.

‘İki mermer ocağı işleten muhtar bize destek olmuyor'

Eylemin ardından sorularımızı yanıtlayan Bekir Demirbaş, Yeşilyurt köyü Muhtarı Galip Küçükyaman’ın kendilerine destek olmamakla ve köylülere baskı kurmakla eleştirerek şu iddiaları dile getirdi: “Muhtarın bize destek olmama nedeni kendisinin de köyde ikisi çalışır durumda üç tane mermer ocağı olması. Muhtar istese bizim sorunumuz çözülecek. Bugün eylemimize de gelmedi, köylülere baskı yaparak gelmesini engelledi. Muhtarı aradık, ‘devlet adamı olarak önümüzde dur’ dedik. Bize ‘İster yapın ister yapmayın, ben karışmıyorum’ dedi. Aynen böyle söyledi. Bunu diyen bir muhtardan biz ne bekleyeceğiz?”

‘Benim de orada mermer ocaklarım var'

Köylülerin iddiaları ve eleştirileri hakkında görüşüne başvurduğumuz Yeşilyurt köyü Muhtarı Galip Küçükyaman ise köyde mermer ocağı işlettiğini doğrulayarak köylüleri bir araya gelememekle eleştirdi. Bir süre Isparta Spor Futbol Kulübünün 2. Başkanlığını da yapan Küçükyaman, iki dönemdir Yeşilyurt köyünün muhtarlığını yürüttüğünü belirtiyor.

‘Bunlar eylem yapıyor, ben başkasından duyuyorum'

“Bunlar eylem yapacaklar benim haberim olmuyor, başkasından duyuyorum” iddiasında bulunan Muhtar Küçükyaman, “Eylem yapacaksan beni arayacaksın kardeşim. Ben köyün muhtarıyım, eylemi elden duyuyorum. Ben de ‘gelmiyorum o zaman, beni aramayın’ dedim. Bir şey yapacaksanız söylersiniz. Bana söyleyin ki 300 kişiyle gideyim, yardımcı olayım” diye konuştu.

“Benim de orada mermer ocaklarım var” diyen Muhtar Küçükyaman, “Benim ruhsat sahamın içinde ev yapmak istiyorlar. Mermerin birinden kurtulup da diğerinin ruhsat sahasında izin verir miyiz sana? Beni istedikleri kadar eleştirsinler. Benim 5-6 kişi ile şahsi sıkıntılarım var. Bunu Kaymakamı da biliyor, Alay Komutanı da biliyor, hepsi biliyor. Ben onlar için on gün ayazda mahalleyi bekledim” görüşünü dile getirdi.

‘Çıkın evden diyorlar, biz ne yiyip ne içeceğiz'

Köylülerden Ayşe Demirbaş ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Evlerimizi boşalttılar, bizi KYK yurduna gönderdiler. 15 gün KYK yurdunda durduk, ondan sonra tekrar evimize döndük. Konteynerler kurulamadı. Ne elektrik ne su verebildiler. ‘Çıkın evden’ diyorlar. Biz orada ne yiyip ne içeceğiz. Biz evimizi istiyoruz. Mermerciler yapsın, yıktığı gibi. Yukarıdan taş döküyorlar. Bizim evimizi yapsınlar, ondan sonra çıkarsınlar. Biz çözüm bekliyoruz.”