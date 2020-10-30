'Yeter Demirören yeter!'

Tam 1 yıl oldu. Adaletin yerini bulmasını bekliyoruz.@Hurriyet tek kuruş tazminat ödemedi.

Atarken İK'ya bile çağırmadı.

Arabuluculuk görüşmesine dahi gelmedi.

"Sendika değil, tasarruf" dedi ama yerimize başkalarını aldı.

Alınteri için nöbete devam! pic.twitter.com/30PIC90XHa