'Yeter Demirören yeter!'

Hürriyet’ten çıkarılan gazeteciler tazminatlarını istiyor.

Haber Merkezi

Yıllarca çalıştıkları Demirören Holding'e ait Hürriyet Gazetesi'nden Ekim 2019'da tazminatsız olarak işten atılan  43’ü Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi 45 çalışan sosyal medyadan bir video yayınladı.

Gazeteciler videoda, "Demirören Holding tarafından sırf sendikalı olduğumuz için işsiz bırakılalı 1 yıl oldu", "1 yıldır tazminatlarımız ödenmedi", "İzin alacaklarımız 1 yıldır ödenmedi", "Kimimiz hâlâ işsiz", "Yeter Demirören yeter" dedi. 

Hürriyet’in evlerine tebligat göndererek işten çıkardığı çalışanlar #YeterDemirörenYeter etiketiyle paylaştıkları videoda, Demirören Holding'in yaptığının suç olduğunu da vurguladı.

Gazetede çalışanlar, geçtiğimiz yıl eve tebligat yoluyla" işten çıkarılmıştı.