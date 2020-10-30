Yıllarca çalıştıkları Demirören Holding'e ait Hürriyet Gazetesi'nden Ekim 2019'da tazminatsız olarak işten atılan 43’ü Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi 45 çalışan sosyal medyadan bir video yayınladı.
Gazeteciler videoda, "Demirören Holding tarafından sırf sendikalı olduğumuz için işsiz bırakılalı 1 yıl oldu", "1 yıldır tazminatlarımız ödenmedi", "İzin alacaklarımız 1 yıldır ödenmedi", "Kimimiz hâlâ işsiz", "Yeter Demirören yeter" dedi.
Hürriyet’in evlerine tebligat göndererek işten çıkardığı çalışanlar #YeterDemirörenYeter etiketiyle paylaştıkları videoda, Demirören Holding'in yaptığının suç olduğunu da vurguladı.
Gazetede çalışanlar, geçtiğimiz yıl eve tebligat yoluyla" işten çıkarılmıştı.
Tam 1 yıl oldu. Adaletin yerini bulmasını bekliyoruz.@Hurriyet tek kuruş tazminat ödemedi.— Kenan BAŞARAN (@qbasaran) October 30, 2020
Atarken İK'ya bile çağırmadı.
Arabuluculuk görüşmesine dahi gelmedi.
"Sendika değil, tasarruf" dedi ama yerimize başkalarını aldı.
Alınteri için nöbete devam! pic.twitter.com/30PIC90XHa