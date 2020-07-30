Yemen'de Güney Geçiş Konseyi öz yönetim ilanını iptal etti

Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), bugün ülkedeki öz yönetim ilanını iptal etti.

Reuters'ta yer alan habere göre, GGK, söz konusu iptalle birlikte Aden kentine yeni vali atandığını duyurdu.

Riyad yönetimi, geçen yıldan bu yana GGK ve Suudi destekli hükümet arasındaki çatışmaları bitirmeyi hedefliyordu. Husiler tarafından başkent Sana'dan püskürtülen Suudi destekli hükümet, 5 yıldır Aden'de bulunuyordu.

Suudi destekli hükümet, geçtiğimiz Ağustos ayında Aden yönetimini kontrol altına alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK'yle o dönemden bu yana anlaşmazlık yaşıyordu.

İki taraf arasında Kasım ayında imzalanan ve tarafların ortak yönetimini öngören "Riyad Anlaşması" hiçbir zaman yürürlüğe girmedi. GGK'nin Nisan ayında öz yönetim ilan etmesinden bu yana taraflar, Aden'de ve diğer güney bölgelerinde çatışıyordu.

Suudi Arabistan açılımı

GGK Sözcüsü Nizar Haitham, öz yönetim ilanını geri çektiklerini ve "Suudi Arabistan'ın sunduğu yeni çerçevede" çalışacaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın açılımı, Aden'e yeni vali atanması çağrısını içeriyordu. Suudi destekli hükümetin resmi haber ajansı Sabanet, bugün Ahmed Amlas'ın kente yeni vali olarak atandığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı da, Yemen Başbakanı'nın 30 gün içinde "Yemen'in kuzeyini ve güneyini eşit bir şekilde temsil edecek ve GGK temsilcilerinin de dahil olacağı yeni kabine" oluşturacağını bildirdi.

Suudi haber ajansı, askeri güçlerin Aden vilayetinden ayrılacağını, Abyan eyaleti yakınlarındaki güçlerin ayrılarak eski konumlarına döneceğini ve Haziran ayında ilan edilen ateşkesin devam edeceğini kaydetti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Halid bin Selman da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen'de tarafların, anlaşmanın yürürlüğe konma sürecinin hızlanmasına onay vermesi, her iki tarafta da ciddi bir diyalog arzusunun olduğunu gösteriyor" dedi.

Geçen yıl Yemen'deki askeri varlığını azaltan BAE yönetimi de, Suudi Arabistan'ın girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı ve taraflara "Husilere karşı mücadelede birleşme" çağrısı yaptı.

BM temsilcisi: Anlaşma sağlama fırsatı sınırlı

Birleşmiş Milletler (BM), kalıcı ateşkes sağlanması ve barış müzakerelerinin yeniden başlaması için taraflar arasında telekonferans görüşmesi gerçekleştiriyordu. Söz konusu barış müzakereleri, en son Aralık 2018'de gerçekleşmişti.

BM'nin Yemen temsilcisi Martin Griffiths, dün yaptığı açıklamada, anlaşmanın sağlanmasına yönelik fırsatların kısıtlı olduğunu söylemişti.

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Griffiths, "Bu müzakerelerin elden kayıp gitme riski ve Yemen'in uzun dönemli gerginliğin yaşanacağı, Covid-19'un kontrolsüz bir şekilde yayılacağı ve ekonomik düşüş tehdidinin olacağı yeni bir döneme girme riski büyük" demişti.