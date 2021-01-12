'Yaptırım kesin dedi, iş insanları toplantıda buz kesti'

Gazeteci -yazar Murat Yetkin, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yönetim Kurulu’nun 8 Ocak’ta İstanbul’da ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’i konuk ettikleri toplantıda yaşananları yazdı.

Yetkin, “Toplantıya katılan TAİK yönetim kurulu üyeleri ABD Büyükelçisinin özellikle yaptırım konusundaki katı tutumu ve üslubuyla adeta buz kesti” değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, "Ortalığın buza kestiği toplantı sonrası bazı katılımcıların 'Bu büyükelçi Pompeo’nun adamı, yerine gelecek olanla çalışırız' görüşünü dile getirdiği de kulise yansıdı. Erdoğan’ın Washington’a ilk kez bir siyasetçiyi, Murat Mercan’ı büyükelçi atadığı bir dönemde iş dünyası nasıl bir ABD büyükelçisinin kendilerine daha yararlı olacağını düşünüyor acaba? Ya da Biden’ın ABD’yi yeniden 'kurumlar devleti' haline getirmekten söz ettiği bir dönemde Erdoğan’ın her sorunun (bakanlıklar gibi) kurumlara değil kendisine getirilmesi isteğiyle iş dünyası nasıl başa çıkabilir?" ifadesini kullandı.

Yetkin, "Sorun ekonomik değil ki, sorun siyasi. Ve en tepeden çözülebilecek kadar siyasi. İş dünyası Ankara’nın Biden yönetimine ne kadar hazır olduğunu dahi tam bilemiyor.Erdoğan’ın bu noktadan sonra S-400’de geri adım atması çok zor. Kilit sorun ise Rusya’dan alınan S-400 füzeleri. Eşikler belli: 20 Ocak’ta Biden görevi devralacak, 17 Şubat’ta NATO toplantısı, 25 Mart’ta AB liderler zirvesi yapılacak. Hareketli haftalar, aylar var önümüzde. Türk iş dünyası da kovit salgınıyla hızlanan değişimi, işlerin eskisi gibi yürümediğini artık anlamalı." düşüncesini dile getirdi.