Venezuela'da bir haftalık radikal karantina uygulanacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin Covid-19'la mücadele kapsamında 7+7 metoduyla bir haftalık radikal ve sosyal karantinaya gireceğini açıkladı.

Maduro, "Haftabaşı itibariyle 7 günlük radikal, sosyal ve bilinçli karantinayı başlatıyoruz. Karantina salgın zincirini koparmak ve koronavirüsle sıkı sıkıya mücadele etmek adına gerekli" açıklamasında bulundu.

Maduro, ayrıca Venezuela'nın enfeksiyon sayısını kontrol etmek için başvurduğu metodun getirilerine değindi ve bu metodu Latin Amerika'daki diğer ülkelerin metodlarıyla karşılaştırdı. Maduro, "Radikal ve esnek karantinayı dahil etmek gerekli, bu ndenle 7+7 metodunu kullanıyoruz" dedi.

Maduro, "Gelecek günlerde Rus aşısını test etmek için gerekli sayıda gönüllü toplayacağız. Çin ve Küba aşısına ilişkin de bu ülkelerle ortak çalışmalarımız var" diye konuştu.

Ülkenin sağlık çalışanları önünde konulan Maduro, Küba'dan daha fazla doktor geleceğini kaydetti. Maduro, "Covid-19'a karşı tıbbi bakım ve önleme katkı sağlamak adına ülkeye 1000'den fazla yeni doktor gelecek" dedi.

Öte yandan hükümet, Francisco de Miranda nişanını koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Miguel Angel Rangel'e verdi. Maduro, "Rangel büyük insanlığın yorulmaz adamıydı. Ön cephede hastalara baktı. Acı içindeyiz" dedi.

'Dışarıdan gelen vakaların çoğu Kolombiya'dan'

Devlet Başkan yardımcısı Delcy Rodriguez de, "Son 24 saatte ülkede 922 yeni Covid-19 vakası görüldü. Bunlardan 825'i ülke içinde bulaşma şeklinde gerçekleşti, 97'siyse dışarıdan bulaştı. Altı yeni ölüm görüldü" bilgisini paylaştı.

Rodriguez, dışarıdan gelen vakaların çoğunluğunun Kolombiya'dan geldiğini açıkladı. Rodriguez, "Kolombiya'dan 91, Peru'dan 2, Ekvador'dan 1 vaka geldi" dedi.

Rodriguez, Covid-19'a yakalanıp sağlığına kavuşanların oranının yüzde 82'ye yükseldiğini belirtti.