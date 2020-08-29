Valilikten gecikmiş karar: Kapalı alanlarda sünnet düğünü yapmak yasaklandı

İstanbul Valiliği, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbir kararlarını açıkladı. Buna göre, kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmemesi yönünde karar alındı.

Valilik kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan etkinliklerine müsaade edilmemesi kararı alırken düğün ve nikahlar için uygulamayı farklılaştırıyor.

Buna göre sünnet düğünleri kapalı alanda yapılmayacak ama düğün yapılabilecek. Kararda düğün ve nikah salonlarında buna göre alınacak önlemler de yer alıyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada söz konusu kararlar şöyle sıralandı: