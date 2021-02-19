Melih Bulu'dan protestocu öğrenciye disiplin soruşturması

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum rektör Melih Bulu kendisini protesto eden öğrencilerden biri hakkında disiplin soruşturması açılması için Çevre Bilimleri Enstitüsü'ne yazı gönderdi. Soruşturmanın genişletileceği düşünülüyor.

Bulu, Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü Turgut Tüzün Onay'a gönderdiği yazıya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun 51 öğrenci hakkında başlattığı soruşturmayla ilgili yazısını da ekledi.

1 Şubat'ta rektörlük binası önündeki eylemde polis saldırısında gözaltına alınan 51 öğrenci daha sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Bulu yazısında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun ilgi yazısı ile soruşturma açıldığı bildirilen … hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 54/b maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 12/1-a maddesi uyarınca disiplin soruşturması açılmak üzere gereğinin takdir ve ifası için bilgilerinizi rica ederim" dedi.