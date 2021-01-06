Soylu utanç kelepçesine sahip çıktı

İçişleri Bakanı, AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto edenlere yapılan ev baskınları için 'Türk polisi doğru yapmıştır' dedi.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto edenlere yapılan baskınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Soylu açıklamayı "Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır..." notu ile paylaştı.

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