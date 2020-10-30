Ümit Özdağ'dan 'ihraç' açıklaması: Siyasal linç

Partiden ihracı istenen İYİP İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan açıklama geldi.

"Bana karşı işletilen disiplin süreci, İYİ Parti Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilerleyen bir hukuki süreç değil, siyasal kampanya çerçevesinde 'vahşi Batı’daki siyasal linç' ilkelerine göre gelişmiştir" diyen Özdağ, "Ve bu kabul edilebilir değildir. Genel Merkez ve İYİ Parti grup yetkilileri, ne yazık ki yaşanan süreci, Türkiye’de FETÖ ile mücadele konusunda parti programında madde bulunan ve FETÖ sızmaları konusunda en temiz parti olması için başarıyla mücadele ettiğimiz İYİ Parti’yi savunacak şekilde değerlendirmemişlerdir" ifadesini kullandı.