Ülkede son 24 saatte bin 519 vaka kaydedildi, 61 ölüm gerçekleşti

Sağlık Bakanlığı'nın resmi verilerine göre son 24 saatte 61 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ağır hasta sayısı bin 456 oldu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın resmi Covid-19 verilerine göre son 24 saatte 61 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ağır hasta sayısıysa bin 456'ya ulaştı

Bin 519 yeni vaka teşhis edilirken ülke genelinde aktif vaka sayısı artmaya devam ediyor.