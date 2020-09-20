Sağlık Bakanlığı'nın resmi Covid-19 verilerine göre son 24 saatte 61 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ağır hasta sayısıysa bin 456'ya ulaştı
Bin 519 yeni vaka teşhis edilirken ülke genelinde aktif vaka sayısı artmaya devam ediyor.
Ülkede son 24 saatte bin 519 vaka kaydedildi, 61 ölüm gerçekleşti
Sağlık Bakanlığı'nın resmi verilerine göre son 24 saatte 61 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ağır hasta sayısı bin 456 oldu.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın resmi Covid-19 verilerine göre son 24 saatte 61 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ağır hasta sayısıysa bin 456'ya ulaştı
Bin 519 yeni vaka teşhis edilirken ülke genelinde aktif vaka sayısı artmaya devam ediyor.