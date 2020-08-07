UEFA’dan Başakşehir’e ceza

UEFA Finansal Fair Play (FFF) anlaşması yaptığı Galatasaray ve Medipol Başakşehir hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada Galatasaray'ın yükümlülükleri yerine getirdiği belirtilirken, başa baş şartına uymayan Başakşehir’le ise 4 yıllık yeni bir anlaşma imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada anlaşma kapsamında Başakşehir'in UEFA gelirlerinden 300 bin Avro kesilmesini ve UEFA maçlarında oyuncu sayılarında sınırlamayı kabul ettiği bildirildi.

UEFA’nın Başakşehir’le 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan yeni bir anlaşmasına göre, kulübün 2020 yılında maksimum 10 milyon Avro bütçe açığı verebileceği, 2023-2024 sezonuna kadar hesaplarını denkleştirmeyi taahhüt ettiği ve UEFA gelirlerinden 300 bin avro kesilmesini kabul ettiği ifade edildi. Taahhütlerin karşılanmaması durumunda ise 1,2 milyon avro daha kesinti yapılacağı bildirildi.

Kulübün UEFA listesine 2020-2021 sezonunda 22 oyuncu, 2021-2022 sezonunda 23 oyuncu kaydedebileceği, anlaşmaya uyulmaması halinde sonraki iki sezonda sınırlamanın devam edeceği aktarıldı.