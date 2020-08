Twitter, Rusya ve Çin menşeli medyayı 'devlet medyası' olarak sansürledi, VOA, DW ve BBC'ye dokunmadı

Dün itibariyle Twitter, devlete bağlı bazı medya kuruluşlarına savaş ilan etti.

Twitter kamu kuruluşlarına ait hesapların etiketleneceğini ve paylaşımlarının önerilmeyeceğini veya öne çıkartılmayacağını açıkladı.

Twitter'ın yeni politikasına göre bu karar ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya'ya ait "Büyük ölçüde jeopolitik ve diplomasi ile uğraşan resmi hesapları", "Devlete bağlı medya kuruluşlarını ve "Devlete bağlı medya kuruluşları ile ilişkili editörler veya üst düzey gazeteciler gibi kişileri" kapsıyor ancak ABD, İngiltere ve Fransa medyasına karşı alınan herhangi bir önlem söz konusu değil.

Twitter, ABD ve müttefikleri için büyük istisna yaratarak, "Birleşik Krallık'taki BBC veya ABD'deki NPR gibi editoryal bağımsızlığa sahip devlet tarafından finanse edilen medya kuruluşlarının etiketlenmeyeceğini" açıkladı. Twitter bu çifte standartlı politikasını savunmak adına, "bağımsız medyanın aksine, devlete bağlı medyanın sık sık haberlerini siyasi bir gündemi ilerletme aracı olarak kullandığını" dedi.

For clarity: we don't let state-affiliated media accounts advertise on Twitter. We’ll also no longer include them or their Tweets in recommendations, as we continue to support a free and independent press.



More on this policy and new labels: https://t.co/BY1jTO46Zc (2/2)