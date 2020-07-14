'Türkiye'ye yönelik bir dizi yaptırım belirleme konusunda uzlaştık'

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sonrası Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias açıklama yaptı. Dendias, Birliğin, Türkiye'ye bir dizi yaptırım belirleme noktasında geniş ölçüde fikir birliğine vardığını söyledi.

Euronews'ten Sertaç Aktan'ın haberine göre, Fransa, Lüksemburg Estonya, Slovakya ve İsveç gibi ülkeler Yunanistan'ın yaptırım talebine destek verdi. Bunun yanı sıra toplantıda Avusturya müzakerelerin askıya alınmasını dahi talep etti.

Habere göre istenilen yaptırımlar finansal açıdan zarar verecek sektörel yaptırımlar olacak. Hangi sektörlerin hedef alınacağı ise görüşülmeye devam edilecek. Bu süre içerisinde Yunanistan ile AB Dışişleri Servisi (EEAS) iletişim içerisinde olmaya devam edecek. Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilerek ibadete açılması konusunda sert bir kınama mesajı yayımlanması konusunda da uzlaşıldığı belirtiliyor.

'Türkiye'nin bu karardan dönmesini isteyeceğiz'

Bakan Dendias toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yapılan tartışmaların merkezinde Türkiye'de yükselen otoriteryenizm oldu. Bunun yanı sıra Ayasofya kararı sert şekilde kınanacak ve Türkiye'nin bu karardan dönmesini isteyeceğiz. Ayrıca Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sebep olduğu ciddi güvenlik ve istikrar sorunlarını da masaya yatırdık. Bu noktada da son derece memnun ayrılıyoruz çünkü Avrupalı ortaklarımızın bizimle ve Kıbrıs ile dayanışma içinde olduğunu gördük."

Türkiye konusunun bir sonraki devlet liderleri zirvesine taşınması da karara bağlandı ve Joseph Borell'in ilişkilerdeki gerilimi azaltmak bundan sonra atacağı her adımın konsey kararları çerçevesinde olması gerekeceği belirtildi.

Denias'ın ifade ettiğine göre Türkiye'nin ilişkilerde gerilimi arttırıcı hamleler yapmaya devam etmesi halinde Yunanistan acil bir zirve için de ayrıca çağrıda bulunacak.