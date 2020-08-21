Türkiye'den İdlib'e zırhlı askeri araç sevkiyatı

Türkiye'nin İdlib'e askeri takviye gönderdiği bildirildi.

Middle East Monitor'un isimsiz kaynaklardan aktardığı habere göre, içinde tankların ve ağır topların bulunduğu altı TSK konvoyu, İdlib kırsalında konuşlanan Türk gözlem noktalarına doğru yol alırken görüldü.

Türk kaynakların aktardığına göre, Suriye'nin kuzeyine Ağustos ayının başından bu yana 23 Türk konvoyunun girdiği kaydedildi. Söz konusu konvoylarda ağır askeri taşıtlar, tanklar, zırhlı araçlar, cephane tırı ve lojistik ekipmanlarının yer aldığı bildirildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), salı günü 5 yeni Türk askeri konvoyunun İdlib'in kuzeyindeki Kefr Losin geçidine vardığını öne sürmüştü. SOHR'a göre, söz konusu konvoylar lojistik ve askeri ekipman taşıyan 75'ten fazla zırhlı araçtan oluşuyordu.

İdlib'de salı günü Rus savaş uçaklarının 16'dan fazla kez hava saldırısı düzenlediği aktarılmıştı.

Rusya'yla ortak devriyeler askıya alındı

Rusya ve Türkiye'nin İdlib'de düzenlediği ortak devriyeler, cihatçı grupların bölgedeki saldırılarının artması üzerine durmuştu.

Söz konusu ortak devriyeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 5 Mart'ta bölgeye yönelik sağlanan ateşkes mutabakatı kapsamında gerçekleşiyordu. Bu mutabakat, Türkiye destekli gruplarla Suriye güçleri arasındaki çatışmaların durmasını öngörüyordu.

SOHR, ateşkes ilanından bu yana binlerce Türk askerinin yanı sıra en az 5 bin 450 Türk askeri aracının Suriye bölgesine girdiğini öne sürüyor.

SOHR'un iddiasına göre, gerilimi azaltma bölgesine Şubat ayından bu yana 8 bin 785'den fazla Türk kamyon ve askeri aracı taşınırken, bu dönem içerisinde İdlib ve Halep'te 11 bin 500'den fazla Türk askeri konuşlandırıldı.