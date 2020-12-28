Türkiye ve Çin anlaştı: Radikal İslamcı Uygurlar tedirgin

Çin’de Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Çin ile Türkiye arasında 2017’de imzalanan fakat TBMM’nin henüz onaylamadığı ‘Suçluların İadesi Anlaşması’nın kabul edildiğini duyurdu.

Kararın özellikle son yıllarda iç siyaset malzemesi haline de getirilen suça karışmış Uygurlarla ilgili sonuçları olması bekleniyor.

Euronews'te yer alan habere göre AFP'ye konuşan Dünya Uygur Kongresi Sözcüsü Dilşat Raşit, sınır dışı etme anlaşmasının Çin'den kaçmış ve henüz Türk vatandaşlığı almamış Uygurlar arasında "büyük bir panik" yaratacağını söyledi. Pekin yönetiminin Ankara üzerinde anlaşmanın kabul edilmesi için ekonomik bir baskı oluşturduğunu ileri süren Raşit, "Türk hükümetine bu anlaşmanın bir zulüm aracı olarak kullanılmasını önleme çağrısında bulunuyoruz" dedi.