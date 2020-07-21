Türkiye için üretilen F-35'lere ABD el koydu

Ajanslara düşen haberlere göre Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Programı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri için üretilen sekiz adet F-35A Lightning II uçağı, ABD Hava Kuvvetleri envanterine devredildi.

Haberlerde geçtiğimiz günlerde ABD Senato komitesinin, ABD Hava Kuvvetleri’ne, Türkiye için üretilen sekiz adet F-35A uçağını modifiye etme yetkisi verdiği hatırlatılıyor. Ayrıca bu kapsamda Lockheed Martin tarafından Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ancak S-400 tedariki bahanesiyle uygulanan ambargo sebebiyle Türkiye'ye gelemeyen F-35A uçaklarının, boyamalarının değiştirilerek ABD Hava Kuvvetleri envanterine alındığı belirtiliyor.

JSF kısa tarihçesi

Bilindiği gibi ABD Savunma Bakanlığı tarafından 2001 yılında farklı varyantlarıyla kullanılabilecek yeni nesil bir savaş uçağı imal edilmesini içeren JSF ihalesine çıkılmış ve JSF programı için kazanan F-35 Lightning II platformuyla Lockheed Martin şirketi olmuştu. İçinde Türkiye'nin de bulunduğu dokuz ülke programa dâhil olmuştu (ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Danimarka, Norveç ve Avustralya). Ayrıca Singapur ve İsrail de güvenlik işbirliği katılımcısı olarak programa dâhil edilmişti.

Progam kapsamında ABD ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde üretilen parçalar ve ekipmanlr Lockheed Martin'in Fort Worth Teksas'daki fabrikasında bir araya getirilip, uçak buradaki hava üssünde testlerden geçtikten sonra ilgili ülke hava kuvvetlerine teslim ediliyor. Deniz kuvvetleri için yapılacak testler ABD, İngiliz ve İtalyan uçak gemilerinde yapılıyor.

Çeşitli özelleştirilmiş görev kombinasyonlarına sahip F-35 savaş uçağı ABD Hava Kuvvetleri envanterindeki F/A-18E/F, F-16, A-10 ve F/A-22 savaş uçaklarının yerini alacak. Ayrıca başta İngiltere Hava ve Deniz Kuvvetlerinde kullanılan dikey kalkış ve iniş özelliğine sahip Sea Harrier uçaklarının görevlerini devralacak. Bunun dışında Türkiye gibi ülkelerin envanterindeki F-16 savaş uçaklarının da belirli bir vadede F-35 varyantlarıyla değişmesi de o ülke hava kuvvetlerinin gündeminde.

Türkiye’nin özgün durumu

Yine hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl kış aylarında Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini tedarik edeceğinin açıklanması üzerine ABD bu kararı protesto etmiş ve Türkiye’nin tutumunun NATO üyesi bir devletin tutumuna uygun düşmediğini açıklamıştı. S-400 anlaşmasının imzalanması ve sistemin tedarik edilmesinin ardından ise ABD Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığını belirtmiş ve Türk Hava Kuvvetlerine yapılması planlanan teslimat durdurulmuştu.