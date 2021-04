Türk Toraks Derneği'nden uyarı: Tablo sürdürülebilir olmaktan hızla çıkmaktadır

Türk Toraks Derneği artan Covid-19 vaka sayısının ardından bir açıklama yaptı. Son iki haftada vaka sayısının yüzde 94 artarak 366 bin 236’ya, ölümlerin ise yüzde 92 artarak bin 762’ye ulaştığı belirtildi.

"30 Mart günü bir yılı aşkın bir zamandır süren pandeminin en yüksek vaka sayısı saptanmıştır" diyen dernek, Türkiye'nin Avrupa’da en çok vaka saptanan birinci ülke, dünyada ise dördüncü ülke konumunu koruduğunu hatırlattı.

Dernek açıklamasında, "Türkiye, endişe edici varyantların (yani yeni mutasyonların) hızla yaygınlaştığı ve İngiltere varyantının artık egemen suş haline geldiği bir ülke haline gelmiştir. Biliyoruz; Vaka sayılarının artışı kaçınılamaz bir kader değildir" denildi.

'Bu kontrolsüzlük ile devam edilirse elli binli vaka sayılarına ulaşmak an meselesi'

"İngiltere ve İsrail’in başardığı gibi tam kapanma, yaygın ve çok sayıda test yapımı ve hızlı kitlesel aşılama ile salgını kontrol altına almak mümkündür" diyen Türk Toraks Derneği "Birinci dalganın üçüncü pikinin tepe noktasına bugün itibariyle henüz ulaşılmamıştır. Bu serbestlik ve kontrolsüzlük ile devam edilirse elli binli vaka sayılarına ulaşmak an meselesidir" dedi. Salgını baskılayabilmiş İngiltere’de her iki kişiden birine aşı yapıldığını belirten dernek açıklamasında, kontrolsüz salgının yaşandığı Türkiye’de ise ancak her 7 kişiden birinin aşılandığına dikkat çekildi.

'Tablo sürdürülebilir olmaktan hızla çıkmaktadır'

Derneğin açıklamasının bir bölümü şöyle:

"Uyarıyoruz!

Pek çok şehirde pandemi servis ve yoğun bakım yataklarındaki doluluk oranları son haftalarda hızla yükselmiştir. Sağlık çalışanları, bile bile izin verilen üçüncü pikin karşısında moralsiz ve tükenme konumundadırlar. İstanbul’da kimi hastanelerde takip edilen hasta sayısı kliniklerde 200’e, yoğun bakımlarda 60’a ulaşmıştır. Acillerde boş sedye kalmamıştır. Mevcut tablo sürdürülebilir olmaktan hızla çıkmaktadır.

'4 haftalık tam kapanma uygulanmalıdır'

Öneriyoruz!

Salgının baskılanması için vakit geçirmeksizin kayıt içi ve dışı alanlarda çalışanların tümüne tam ücret, işsizlere asgari ücretin verildiği 4 haftalık tam kapanma uygulanmalıdır. Asemptomatik olguları bulup izole etmek için birinci basamağı güçlendirip günlük test sayısı hızla 300 binlerin üzerine çıkarılmalı ve teste ulaşmak için semptom yani yakınmanın olması şartı kaldırılmalıdır. En az 4 hafta süreyle yüksek ve çok yüksek riskli illere giriş ve çıkış kısıtlaması getirilmelidir. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sağlık kurumları başta olmak üzere zorunlu sektörler dışında kapalı alanlarda 6’dan fazla sayıda kişinin buluşmasına izin verilmemelidir.

Söz konusu uygulamalar için hiç kimseye, hiçbir yapıya, hiçbir gerekçe ile istisna tanımlanmamalı, siyaset mekanizması topluma örnek olması için mevcut kısıtlamaları ihlal etmemeye titizlikle dikkat etmelidir. Uzun bir süredir il ve bölge bazlı açıklanmayan veriler, vaka ve ölümlerin yaş, cinsiyet, il ve meslek detayları kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Ülkeye girişte karantina uygulanmalıdır. Düzenli olarak mutasyon izlemi yapılmalıdır.

Unutmayalım ki; başarılı dünya örnekleri, salgın mücadelesinin sınırları sıkı kontrol etmekten, çok test yapmaktan, karantina esnasında yurttaşlarına maddi destek vermekten ve kamusal otoritenin kamuoyuyla doğru bilgiye dayanan tutarlı ilişki kurmasından geçtiğini göstermiştir. Bu ilkeleri daha fazla geç olmadan yaşama geçirelim, daha çok insan ölmeden..."