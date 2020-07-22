Turizm işçileri soruyor, PE avukatı cevaplıyor: Turizm emekçilerini önümüzdeki süreçte neler bekliyor?

Patronların Ensesindeyiz Otel Emekçileri Dayanışma Ağı, bugün 'Turizm emekçilerinin önümüzdeki süreç neler bekliyor?' başlığıyla çevrim içi bir etkinlik düzenliyor.
Bugün saat 21.00'da Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın Youtube kanalında yapılacak etkinlikte işçilerin soruları, PE avukatı Ayten Topçuoğlu tarafından cevaplanacak.
Etkinlikte PE avukatının cevap vereceği sorular şöyle:
- Mevsimlik turizm işçileri kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilecek mi?
- Yeni istihdam paketinden turizm işçileri nasıl etkilenecek?
- Ücretsiz izindeyken istifa edersem tazminatımı alabilir miyim?
- Pandemi sürecinde işçinin çalışmadığı sürenin tazminatından kesilmesi yasal mı?
- Hak gasplarına karşı PE nasıl bir mücadele yürütüyor?