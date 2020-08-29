Trump'ın kongresinde Küba iftiraları öne çıktı

ABD'de Miami petrol şirketi kralı Maximo Alvarez ve Florida Valisi Teğmen Jeanette Nuñez tarafından yapılan iftira niteliğindeki iki konuşmanın yer aldığı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ı Küba'nın devrimci lideri Fidel Castro'ya benzetmeye çalıştı.

Hem komünizm korkusu hedefleniyor, hem de karşı devrimci Kübalıların oyları

Bunu yaparken, Cumhuriyetçi Parti kendisi de ABD'nin Küba ablukasının uzun zamandır savunucularından olan Demokrat Parti adayını şeytanlaştırmaya, Küba'nın sosyalist devriminin dünya çapında yoksullar ve işçi sınıfı için somut başarılarını lekelemeye ve seçimlerin çekişmeli geçtiği Güney Florida'da yaşayan karşı devrimci ABD'li Kübalıları seferber etmeye çalıştı.

1961'de Peter Pan Operasyonu kisvesi altında Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen Kübalı burjuva Maximo Alvarez, 515 Florida benzin istasyonuna perakende ve toptan akaryakıt sağlayan ve 360'ını kontrol eden Miami'de Sunshine Benzin Distribütörlerinin sahibi. Konvansiyonun ilk gecesinde Alvarez, Biden'in platformuna atıfta bulunarak komünizm karşıtlığının alevlerini harladı. Kübalı kaçak şöyle konuştu:

"Bu sahte vaatler, zenginliği yaymak, ücretsiz eğitim, ücretsiz sağlık hizmetleri, polisi karalamak, sosyalist bir devlete ve topluluğa ailenizden daha çok güvenmek kulaklarıma radikal gelmiyorlar. Tanıdık geliyorlar."

"Başkan Trump, anarşi ve komünizm güçleriyle savaşıyor" diyen "yüzde 100 Amerikalı" Alvarez, Küba Devrimi ve liderleri hakkında belirsiz yanlışlar ve manipülasyonlar dile getirmek için her fırsatı değerlendirdi ve ailesinin "totalitarizmden" kaçtığını ve etrafındakilerin "komünist zehir hapını yuttuğunu" iddia etti.

Küba halkının eski sömürücüleri hala öfkeli

Kübalı kaçakların kızı ve eski sağlık sistemi yöneticisi olan Florida Valisi Jeanette Núñez, benzer şekilde Küba karşıtı bir konuşma yaptı ve "ABD'nin asla Küba gibi sosyalist bir ülke olmayacağını" kürsüden haykırdı.

Eski bir Trump karşıtı olan Nuñez, şimdi Trump'ın yeniden seçilmesi için bir kampanya başlatıyor. Küba sosyalizminin "sürekli olarak yalnızca sefalet doğurduğunu" ve Çin, Venezuela ve Nikaragua ile birlikte "tiranlar" tarafından yönetildiğini söyleyen Nuñez, Güney Florida'daki Venezuelalı ve Kübalı sürgündeki elitleri arasında destek toplamayı amaçladı.