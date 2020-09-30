Trump ve Biden'ın ilk tartışma programında gerilim: 'Putin'in fino köpeği', 'Oğlun Moskova'dan 3,5 milyon dolar aldı'

ABD'de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi adaylar arasındaki ilk tartışma programı gerçekleşti.

Programda Anayasa Mahkemesi’ne yeni atanacak yargıç, salgınla mücadele, ekonomi, ırkçılık, eylemler ve seçim güvenliği konuları vardı.

Ohio eyaletinin Cleveland kentinde yapılan tartışma programını Fox Televizyonu sunucusu Chris Wallace yönetti.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, adaylara "Covid-19 virüsü krizi konusunda halk size neden güvenmeli?” sorusu yöneltildi. Trump birçok sağlık yetkilisinin, sınırları kapatma kararıyla çok sayıda hayat kurtardığı övgüsünde bulunduğunu öne sürdü.

Joe Biden’ın Trump’ın Covid-19 konusunda hala bir planı olmadığı eleştirisine “Biden Çin’de, Rusya’da, Hindistan’da kaç kişinin öldüğünü bilmiyor” sözleriyle yanıt verdi. Biden Trump’ın virüsün yaz aylarında gideceği yönündeki açıklamasını hatırlatınca Trump,“bu konuda şaka yapmıştım” dedi.

Salgın sonrası yaşanan ekonomik sorunlar ve ekonomide çarkların yeniden dönmesi konusunda iki aday farklı yaklaşım sergilediklerini söyledi. Donald Trump ekonominin açılıp hayatın normale dönmesini savunurken, Joe Biden, virüs krizini çözmeden ekonominin onarılamayacağını söyledi. Biden tartışmanın bu kısmında Donald Trump’a “ABD tarihindeki en kötü başkansınız” dedi.

Trump ise Biden’ın “Trump döneminde Amerika’nın daha yoksul ve daha bölünmüş hale geldiğini, Trump’ın Putin’in (yavru) köpeği olduğu ve Putin'e Amerikan askerlerinin başına konulan para ödülü konusunda Putin'e bir şey söylemeyi bile reddetti" şeklindeki sözlerini; "senin oğlun Moskova’da 3,5 milyon dolar almış" sözleriyle böldü.

Moderatör, New York Times’ın Donald Trump'ın 2016 ve 2017’de 750 Dolar vergi ödediği yönündeki haberini gündeme getirdi.

Trump soruya “Milyonlarca dolar federal gelir vergisi ödedim” yanıtı verdi. Bunun üzerine rakibi Joe Biden “O zaman vergi beyannamenizi bize gösterin” dedi.

Adaylar arasında posta yoluyla uzaktan oy kullanma konusunda tartışma yaşandı. Çöpte oy pusulaları bulunduğunu iddia eden Trump, "Adil bir seçim olmasını umuyorum. Ama pusulaların manipüle edildiğini görürsem bunu kabul edemem.” şeklinde konuştu.

Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden da “Posta yoluyla oy kullanılmasında usulsüzlük olduğuna ilişkin bir delil yok. Askerlerimiz yıllardır oylarını posta yoluyla kullanıyor. Güvenli bir yöntem. Usulsüzlük konusunda delil olmadığını Trump yönetiminin FBI Başkanı bile söyledi. Trump (Oval Ofis’teki) masasının arkasında oturup pusulasını Florida’ya gönderiyor." sözleriyle Trump'ı hedef aldı.

Tartışmada adaylara Seçim sonuçları bağımsız olarak doğrulanana kadar zafer ilan etmemeye ve destekçilerinizi olay çıkarmama çağrısında bulunmaya söz veriyor musunuz sorusu yöneltildi. Joe Biden her iki konuda da taahhüt verirken, Donald Trump "Destekçilerimi sandığa gitmeye ve çok dikkatli izlemeye çağırıyorum" yanıtını verdi.

İki aday 3 Kasım'daki seçimlere kadar Ekim ayında iki kez daha karşı karşıya gelecek.