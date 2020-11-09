TRT'ye 50 milyar TL akmış

2004-2019 yılları arasında vatandaşın elektrik faturalarından kesilen TRT payı toplamı 50 milyar lira oldu. Pek çok alanda mecburi ödeme yapılan TRT için, çiftçinin tarımsal sulama elektriğinden bile kesinti yapılıyor.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sözcü'den Deniz Ayhan'a yaptığı açıklamada, “TRT'nin 2004-2019 yılları arası bandrol ve elektrik faturalarından aldığı TRT payının toplam tutarı bugün itibarıyla, döviz kuru da hesap edildiğinde 50 milyar TL'yi buldu. TRT kasasına, vatandaşın alın terinden 50 milyar lira konuldu. TRT, AKP'nin propaganda aletine dönüştü. İzlesek de izlemesek de, TRT'ye para ödüyoruz. TRT'nin 2002 yılından bugüne kadar çektiği en büyük film, AKP'nin Yalan Rüzgarı, Dallas'ı ve Alacakaranlık Kuşağı'dır” dedi.