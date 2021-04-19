Trabzon'da Metin Lokumcu davası öncesinde eylem yasağı!

Trabzon Valiliği kentte 21 Nisan'da görülecek Metin Lokumcu davası öncesinde pandemi bahanesiyle eylem yasağı getirdi.

Artvin’in Hopa ilçesinde 2011 yılında ilçeyi ziyaret eden Erdoğan'ı protesto eylemlerine polis müdahalesi sırasında atılan biber gazından etkilenerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davanın duruşması 21 Nisan'da Trabzon'da görülecek.

Duruşma öncesinde Trabzon Valiliği bugün saat 15.00'den 25 Nisan 23.59'a kadar süreyle tüm yürüyüş, miting, basın açıklaması vb. etkinliklere yasak getirdi.

Metin Lokumcu Davası sosyal medya hesabından yapılan açıklamada karara tepki gösterilerek "Lebalep kongreye değil; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak adalet aramaya gidiyoruz! #MetinLokumcuİçinAdalet" denildi.