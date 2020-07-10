TKP'nin Sesi'nde Günün Yorumu: Sosyalizm geliyor savulun

Geçtiğimiz günler sırasıyla Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz’ın ölüm yıldönümleriydi. Türkiye’de aydın sorumluluğu, emekçi halktan yana olmak ve sadece onun için üretmek dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Nesin ve Ilgaz’dan Türkiye sermayesi o denli nefret etti ki sermayeye bağlı gericilik yüzünden ikisi de yaşamlarını noktaladılar.

İkisi de çok üretken, tarihin omuzlarına yüklediği sorumluluğun bilincinde olan yazarlardı.

TKP’nin Sesi bültenindeki Günün Yorumu bugün bu iki değerli yazarımızı anıyor. Hayatları boyunca egemen sınıflar için tek bir satır bile kaleme almayan bu iki koca çınar, verdikleri aydınlanma mücadelesi ile her dönem gericiliği deşifre etmekte önemli roller üstlendi.

Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Spotify: https://open.spotify.com/episode/10cHQY0ggpdHMDs0KbqKLh?si=dsQnMCPpSleBcvnVP7IuUA

Podcast: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr&i=1000483956104