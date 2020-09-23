TKP’den TTB’ye dayanışma ziyareti

Türkiye Komünist Partisi, son dönemde iktidar ve iktidar odağı MHP tarafından hedef alınan Türk Tabipleri Birliği’ne dayanışma ziyaretinde bulundu.

TKP heyeti ziyaret sırasında TTB Başkanı Sinan Adıyaman’a dayanışma mesajı iletirken, TKP'nin pandemiyle mücadelede önemli rol oynayan sağlık emekçilerinin yanında olduğunu bildirdi.

TKP heyetine dayanışma ziyareti nedeniyle teşekkürlerini sunan Adıyaman, mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

'Salgın döneminde büyük özveriyle mücadele eden sağlık emekçilerinin yanındayız'

Heyet adına konuşan TKP MK Üyesi Ozan Yılmaz, TKP'nin salgın döneminde büyük bir özveriyle mücadele eden sağlık emekçilerini hedef alan her türlü saldırıya karşı mücadele edeceğini, bu süreçte hedef alınan TTB'nin yanında yer alacağını söyledi.

Heyette yer alan soL Haber Portalı Ankara Sorumlusu Ali Ufuk Arikan ise, salgın sürecinde halkın gerçekleri öğrenmesi açısından önemli açıklamalar yapan TTB'nin hedef alınmasının, halkın gerçekleri öğrenmesine karşı da bir saldırı olduğunu dile getirdi.

‘Turkuaz rengi tablonun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı’

TTB’ye yapılan dayanışma ziyaretinin ardından soL'a bir açıklama yapan Adıyaman, salgında gelinen duruma ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

“TTB olarak pandeminin başından beri, hatta pandemiden önce pandemiyle mücadelenin epidemiyolojik verilerin ve bilimin ışığı altında sürdürülmesi gerektiğini söyledik” diyen Adıyaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda da hem tüm sağlık çalışanları hem de toplum sağlığı için, halkın sağlığı için alınması gereken tedbirleri bakanlıkla paylaşmak istedik ama bu karşılık bulmadı. Netice itibariyle geldiğimiz süreçte birinci dalganın ikinci piki yaşanmakta. Türkiye’de bazı belediye başkanlarının, bazı valilerin ve bazı il sağlık müdürlüklerinin yaptığı açıklamalara göre, artı 64 odamızdan gelen veriler ve bilgiler eşliğinde baktığımızda akşamları yayınlanan o turkuaz rengi tablodaki verilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmakta. Bu konuda halkı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Çünkü bilimsel verilerin şeffaf bir şekilde paylaşılması, özgür bağımsız bilim insaları tarafından bu viral yükün, Türkiye’deki viral yükün tespiti ve nasıl tedbirler alınması gerektiği konusunda bize yol açacaktır. TTB olarak yolumuza devam edeceğiz ve Sağlık Bakanlığı’na öneriler götürmeye, uyarmaya devam edeceğiz.”