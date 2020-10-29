TKP 29 Ekim yasağını tanımadı

TKP'nin 29 Ekim dolayısıyla Bakırköy Carousel önünden yapacağı, "Halk ve Cumhuriyet düşmanlarına karşı yürüyoruz" eylemi polis tarafından engellenmek istendi.

16.00 itibariyle yürüyüş için bir araya gelen TKP'lilerin önü polis tarafından kesildi, eylemin "kanunsuz" olduğu ileri sürüldü.

"Kahrolsun saltanat", "Yaşasın Cumhuriyet", "Eşitlik özgürlük sosyalizmde", "Cumhuriyet için yaşasın sosyalizm" sloganlarının atıldığı eylemde, kaymakamlık, vali ve polis engellemesine karşın bir araya gelindi, basın açıklaması yapıldı.

"Yürüyemezsiniz dediler, buradayız" diyen TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam, yaptığı açıklamada cumhuriyet için, aydınlanma için, eşitlik ve özgürlük için sokakta olduklarını dile getirdi.

İnam, "'Sokağa çıkmayın, siyaset yapmayın yürümeyin.' İktidar da böyle söylüyor, muhalefet de böyle söylüyor. Bugün sokakta komünistler cumhuriyete sahip çıkıyor, çıkmaya da devam edecek. Biz mücadeleyi büyüteceğiz, sosyalist bir cumhuriyeti kuracağız. Emekçilerin, işçilerin, öğrencilerin kadınların cumhuriyeti kurulacak, sosyalist cumhuriyet kurulacak. Bugün burada yürüyenler sosyalist cumhuriyeti kuracak olan emekçiler, kadınlar. Bugün yürüyüşe izin vermeyenler, biz sosyalist cumhuriyeti kurduğumuzda kaçacak delik arayacaklar, koşarak kaçacaklar bu ülkeden. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın sosyalizm" dedi.