THY'nin dayattığı ücreti kabul etmeyen çalışanlar ücretsiz izne çıkarılmaya başlandı

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yeni ücret düzenlemesi yaptı.

Sendika üyesi çalışanlar için henüz yeni ücret düzenlemesinde anlaşılamamışken, sendika üyesi olmayan kapsam dışı personele ise yeni ücret düzenlemesi uygulanmaya başladı.

Airporthaber'de yer alan bilgilere göre, şirketin, düzenlemeyi kabul etmeyen personeli ücretsiz izne çıkardığı öğrenildi.

Personele geçtiğimiz haftalarda sunulan teklifte ücret düzenlemesini kabul etmeyen çalışanların istifa edebileceği belirtilmişti. Ücret düzenlemesini kabul etmeyen personele şu mailin gönderildiği belirtildi:

"4857 sayılı İş Kanununun Geçici Madde 10. maddesine istinaden 11.08.2020 tarihinden itibaren maddenin yürürlük tarihi boyunca ücretsiz izinli sayılacaksınız."

Sendika ve şirket arasında geçtiğimiz haftalarda kriz yaşanmıştı. Şirket ücret teklifini dayatmış, sendika karşı çıkmıştı. soL'un görüştüğü THY çalışanı, Ağustos için kısa çalışma planlandığını ancak Eylül'de durumun ne olacağının belli olmadığını belirtti. THY çalışanı, kapsam dışı olmayan çalışanların da ücretsiz izne çıkarılma ihtimali ile karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Daha önce de sendikayla görüşmeye giden 100 kadar pilota uçuş kesme cezası verilmişti.

Türk Hava Yolları'nın 2020 yılının ikinci çeyreğinde 2,23 milyar TL net zarar açıkladığı belirtilmişti. Şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem zararıysa 4.257 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde şirket 1.120 milyon TL zarar açıklamıştı.