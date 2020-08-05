Uluslararası Taşımacılık İşçileri Sendikası'ndan THY'ye uyarı: Masaya dönün

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) işçilere yüzde 50'ye varan maaş kesintileri öneren Türk Hava Yolları'na (THY) Hava-İş ile pazarlık masasına geri oturma çağrısı yaptı.

ITF Sivil Havacılık Genel Sekreteri Gabriel Mocho Rodriguez, "Türk Hava Yolları yönetimini işçilerle iyi niyet içinde pazarlığa dönmesi konusunda uyarıyoruz" açıklamasında bulundu.

THY personel maaşlarında yüzde 30-50 arasında kesinti isterken, yapılan görüşmelerde Hava-İş kesinti oranının yüzde 25-40 arasında olmasını talep etmiş, ayrıca maaşı 5 bin TL'nin altında olanlardan kesinti yapılmamasını şart koşmuştu.

ITF, Hava-İş sendikasının esnek ve yapıcı şekilde pazarlık görüşmelerini yürüttüğünü, THY'ninse işçilerin zor durumundan avantaj sağlamak istediğini dile getirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre ITF tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türk Hava Yolları verdiği sözleri tutmadı ve gaddar imtiyazlar istedi” denildi.

ITF Sivil Havacılık Genel Sekreteri Gabriel Mocho Rodriguez, “ITF dünyadaki bu krize insan merkezli bir yaklaşım sergilemektedir. Uluslararası emek standartlarına saygı göstermek öncelik olmalıdır ve bu sosyal diyalog kültürüyle birlikte gerçekleşir. Türk Hava Yolları yönetimini işçilerle iyi niyet içinde pazarlığa dönmesi konusunda uyarıyoruz. Bu sadece sendikamıza kayıtlı işçileri koruma meselesi değil. Verilen sözlerin tutulmaması işler için kötüdür” açıklamasını yaptı.

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam ettiği THY'de, bir ay sonra uygulamanın sona erecek olması ile çalışanların durumunun ne olacağı belirsizliğini koruyor.