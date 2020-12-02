Temaslı başkan karantinayı deldi, etkinlik etkinlik geziyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Demir'in testi pozitif çıkan 6 kişiyle temaslı olmasına rağmen karantinaya girmeyip etkinliklere katıldığı ortaya çıktı.

Cumartesi günü Samsun’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u karşılayan ve gün boyu birlikte olan protokol üyelerinden 6’sının koronavirüs testleri pozitif çıkmış, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Pazar günü kentte yapacağı ziyareti risk nedeniyle iptal etmişti.

AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in, gün boyu testi pozitif çıkan protokol üyeleriyle birlikte olmasına ve bulaş riski bulunmasına rağmen kendisini karantinaya almadığı ortaya çıktı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre Demir’in onlarca kişinin katıldığı programlara katılması dikkat çekti.

Bulaş riski taşıyanların 14 gün karantinaya alınmasına rağmen Belediye Başkanı Mustafa Demir, 3 gün süren sessizliğine bugün son verdi. Sabah belediye binasına giden Demir, ardından Atlı Sporlar Tesislerine giderek atları sevdi. Daha sonra SASKİ personeli Mustafa Turan’ın cenaze törenine katıldı.

Tekrar makamına geri dönen Demir burada 2012'de Hakkari'de helikopter kazasında yaşamını yitiren askerin ailesiyle görüştü. Bir süre sonra da DOKAP ile birlikte üreticilere 37 bin 800 adet meyve fidanı dağıtım törenine katıldı. Alo 153 Kent Yönetim Merkezi projesinin temel atma törenini gerçekleştiren Demir, daha sonra ise iş adamı Haluk Irmak’ın cenaze törenine katıldı. Bazı yurttaşlar gün boyu yüzlerce kişiyle bir arada olan Demir’e sosyal medyadan tepki gösterdi.