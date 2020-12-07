Tarikat cenazesinde koronavirüs tedbirleri yok sayıldı

Nakşibendi Erenköy Cemaati tarikatının mensubu Hikmet Tuzkaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Tuzkaya’nın cenazesinde AKP'li Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu "cenaze namazlarının en fazla 30 kişiyle kılınacağı" kuralına uyulmadı.

ANKA'nın haberine göre, 30'dan çok daha fazla kişi cenaze namazı kılarken, kalabalık bir grup da barikatların arkasında namaza eşlik etti. Tuzkaya’nın Pendik Sahil Camii’nden kaldırıldı.

Çok sayıda tarikat mensubunun katıldığı cenaze töreninde Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de yer aldı. Cenazeye, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ise çelenk gönderdi.