Bakanlık öğretmenleri uyardı: Dersleri cuma namazına göre düzenleyin

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "EBA Canlı Sınıf Uygulama Esasları" konulu genelgeye göre, cuma günü yapılacak online derslerde namaz vakitlerinin dikkate alınması gerektiği belirtildi.
Bakan Yardımcısı Reha Denemeç imzalı resmi yazıda, "Öğrencilerimizin sokağa çıkma yasağının olmadığı 13.00 – 16.00 aralığı ve cuma namazı saatine denk gelen zaman aralığının dikkate alınabilmesine olanak sağlama amacıyla ilgi yazıda belirtilen günlük ve haftalık ders saatlerinden daha fazla ders saati sağlanmıştır. Öğretmenler ilgi yazıda belirtilen çizelgeleri esas alarak ders atamalarını ekte belirtilen saat aralıklarından istedikleri saatlere yapabilecektir" denildi.
Yazının tamamı şöyle:
"20 Kasım 2020 gününden 04 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar resmî ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecektir. Uzaktan eğitim sürecinin en verimli şekilde ilerleyebilmesi için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce çalışmalar ve hazırlıklar yapılmıştır. Bu kapsamda uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kendi öğretmenleriyle anlık etkileşim halinde olarak ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA Canlı Ders özelliğinin kullanımına yönelik bazı yenilikler yapılmıştır:
- EBA Canlı Ders özelliğiyle, Pazar günü hariç her gün 08:30 – 20:20 saatleri arasında canlı ders yapılabilmesine olanak sağlanmaktadır. Öğretmen ve öğrencilerimizin aynı anda sisteme getireceği yoğunluğun dağıtılmasının hedeflendiği okul seviyelerine göre olan zaman planlamaları ekte yer almaktadır.
- Ekte yer alan zaman planları; hazırlık sınıfı hariç tüm seviyedeki öğrenciler için Pazartesi – Cumartesi günleri dahil her gün 9 ders olmak üzere haftalık toplam 54 EBA Canlı Ders yapılabilmesine olanak sağlanmaktadır.
- Lise hazırlık sınıflarının Pazar hariç her gün 08:30 – 20:20 saatleri arasında istenilen saatte ders yapabilmesine imkan sağlanmıştır.
- İlgi yazıda belirtilen çizelgeler esas alınarak dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir.
- Öğrencilerimizin sokağa çıkma yasağının olmadığı 13.00 – 16.00 aralığı ve cuma namazı saatine denk gelen zaman aralığının dikkate alınabilmesine olanak sağlama amacıyla ilgi yazıda belirtilen günlük ve haftalık ders saatlerinden daha fazla ders saati sağlanmıştır. Öğretmenler ilgi yazıda belirtilen çizelgeleri esas alarak ders atamalarını ekte belirtilen saat aralıklarından istedikleri saatlere yapabilecektir.
- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarımıza harici canlı dersler özelliği açılmıştır. Harici Canlı Ders oluşturulmasıyla ilgili yardım videosu ve açıklamalar EBA’da ilgili menü altında yer almaktadır.
- Canlı Dersler sırasında öğrencilerin kameraları genellikle kapalı olacak, ancak ders süresince birkaç kez olmak üzere derse odaklanmayı artırmak ve kontrol amaçlı olarak öğretmenler, öğrencilerin kameralarını kısa süreli açmalarını isteyecektir.
- EBA Canlı Ders ve harici canlı ders atamaları öğretmenler tarafından yapılacaktır. Okul yöneticilerimizin canlı ders programlarını, zorunlu haller dışında EBA platformu kullanılacak şekilde oluşturmaları, sürecin izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Okul yöneticileri tarafından okullarındaki sınıf ve branş öğretmenlerinin oluşturdukları canlı ders atama raporları sistem üzerinden görüntülenebilecektir.
- Tüm seviyeler için şube birleştirmeden de ders atamasına olanak sağlanacak geliştirmeler yapılmıştır; okullar için kota sınırı bulunmamaktadır. Öğretmenlerimiz, istenmesi durumunda 4 şubeye kadar şube birleştirme özelliğini kullanabileceklerdir.