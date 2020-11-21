Bakanlık öğretmenleri uyardı: Dersleri cuma namazına göre düzenleyin

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "EBA Canlı Sınıf Uygulama Esasları" konulu genelgeye göre, cuma günü yapılacak online derslerde namaz vakitlerinin dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Bakan Yardımcısı Reha Denemeç imzalı resmi yazıda, "Öğrencilerimizin sokağa çıkma yasağının olmadığı 13.00 – 16.00 aralığı ve cuma namazı saatine denk gelen zaman aralığının dikkate alınabilmesine olanak sağlama amacıyla ilgi yazıda belirtilen günlük ve haftalık ders saatlerinden daha fazla ders saati sağlanmıştır. Öğretmenler ilgi yazıda belirtilen çizelgeleri esas alarak ders atamalarını ekte belirtilen saat aralıklarından istedikleri saatlere yapabilecektir" denildi.

Yazının tamamı şöyle:

"20 Kasım 2020 gününden 04 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar resmî ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecektir. Uzaktan eğitim sürecinin en verimli şekilde ilerleyebilmesi için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce çalışmalar ve hazırlıklar yapılmıştır. Bu kapsamda uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kendi öğretmenleriyle anlık etkileşim halinde olarak ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA Canlı Ders özelliğinin kullanımına yönelik bazı yenilikler yapılmıştır: