Kızını yıllarca istismar eden tarikatçı baba tahliye edildi

Konya'da 6 kızından en büyüğünü yıllarca istismar eden tarikat mensubu K.Y. hakkında tahliye kararı çıktı.

soL'a konuşan 13 yaşındaki kızın annesi kararı beklemediklerini ancak geri adım atmayacaklarını söyledi. Anne şöyle konuştu:

"Beklemediğimiz bir şeydi. İyi değiliz. Bunu beklemiyorduk. Gerçekten çok üzgünüz. Şu anda çıktı ama ne yapacağını bilmiyorum. Tehditleri vardı bize, davayı çekin diye ama geri adım atmadık. Kızım bana korkudan anlatamamış bu durumu günlerce, korkmuş. Ama bu o adamın ahlaksızlığı, kızımın değil. 6 tane kızım var, hepsinin arkasındayım vazgeçmeyeceğim. Bütün davalara da gireceğim."

Kararı duyuran ve davayı üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği de "Şu an anne ve tüm kızları için koruma kararı çıkarmak için uğraşıyoruz. Yazıklar olsun. Bu düzen için tarikatçıları korumak çocukları korumaktan daha önemli. Pes etmeyeceğiz" açıklaması yaptı.

'Karara itiraz edeceğiz'

Dosyayla ilgili bilgi veren dernek avukatlarından Kübra Turan, savcının ikinci celsede "basit cinsel istismar"dan mütalaa verdiğini belirterek hem bu duruma hem de tahliye kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Konya'da öz kızını istismar eden tarikat mensubu erkek hakkında az önce tahliye kararı çıktı. Şu an anne ve tüm kızları için koruma kararı çıkarmak için uğraşıyoruz. Yazıklar olsun. Bu düzen için tarikatçıları korumak çocukları korumaktan daha önemli. Pes etmeyeceğiz. pic.twitter.com/NtmE5CVQF5 — Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocuklarve1) December 1, 2020

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dernek Başkanı avukat Müjde Tozbey Erden ise "Anne 'bu gece bizi öldürecek' diye korkudan titremeye başladı. Bu adam tutuklanacak ve biz anne ile kızlarını yalnız bırakmayacağız, bilesiniz!" diye yazdı.

Tarikat üyeleri durumu saklıyor

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanlığı, konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

İstismarcı babanın başka çocuk istismarları gerçekleştirdiğine ilişkin çok fazla duyumun alındığı belirtilen açıklamada, istismarcının bulunduğu ortam, komşular, üyesi olduğu tarikatın üyelerinin durumu çok iyi saklamalarından dolayı diğer çocukların kamuoyuna yansımadığına dikkat çekildi.