Tamince’nin Kazakistan’daki şantiyesinde iskeleden düşen işçi için 'evde düştü' denildi

Geçtiğimiz aylarda Patronların Ensesindeyiz Ağı’na yapılan bir başka ihbarla gündeme gelen Kervansaray Kompleks Projesi şantiyesinde sular durulmuyor. Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen ihbara göre Kazakistan’daki Kervansaray şantiyesinde bir işçi iskeleden düştü ve sakat kaldı. Üstelik “evde düştü” yalanı söylenerek kayıtlara iş kazası olarak geçmesi de engellendi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçi, Sembol İnşaat’ın yükleniciliğini yaptığı projede işçilerin, taşeron firmaların sağlık sigortalarını ve çalışma izinlerini yapacağı sözleriyle götürüldüklerini ancak sigortaların yapılmadığı gibi çalışma izinleri de olmadan çalışmaya mecbur bırakıldığını iddia etti.

Yine aynı şantiye: Kervansaray Kompleks Projesi

İskeleden düşerek iki bacağı kırılan işçinin ve avukatından alınan bilgiye göre olay, 25.12.2020 tarihinde meydana geldi. İşçinin iskeleden düşmesi sonucu sakat kalmasıyla sonuçlanan olayda, sigortasız işçi çalıştırıldığı ortaya çıkmaması için firma yetkilileri tarafından hastaneye yalan beyanda bulunulduğu belirtildi.

'Bütün mağduriyetlerini karşılayacağız' yalanı

Patron tarafından mağduriyetlerinin giderileceği, tazminatının ödeneceği ve düzenli olarak maaşının ödeneceği söylenerek susturulan işçi, "yapılan ilk müdahalede iki ayağının alçıya alındığını, hastanenin arka kapısından sessiz sedasız çıkarıldığını ve beş gün sonra, üç refakatçiyle apar topar Türkiye’ye getirildiğini" aktardı.

Sembol İnşaat’ın taşeron firmaları olan Seyhan İnşaat şirketinin patronu ve Teka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı eşliğinde İstanbul Avrasya Hastanesinde muayene edilen işçiye, ameliyatın şart olduğu söylenmiş ancak bunun üzerine firma yetkilileri işçiye evine gitmesini, ameliyat tarihine yakın bir tarihte gelip yine kendisini hastaneye götüreceklerinin söylendiği belirtilmiş.

Ocak ayında olması gereken ameliyat için patronlara ulaşamıyor

Ocak ayında olması gereken ameliyatı halen olamamış olan işçi, firma yetkililerine ulaşmaya çalıştığında da herhangi bir yanıt alamadığını belirtti. İçeride alacağının da biriktiğini söyleyen işçi, firma tarafından yüz üstü bırakıldığını ve kendisi gibi çok sayıda işçinin sigortasız çalıştırıldığını ifade etti. Aynı zamanda şahitlik yapmamaları için diğer işçilere para teklif edildiğini iddia etti.

Davadan çekilmesi karşılığında dört ay süreyle 5 bin lira teklifi

Tüm bu yaşananlar üzerine mücadele etmeye karar veren işçi, hem SGK’ya ihbar mektubu hem de savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, iki gün önce evine bir uzlaştırıcının geldiğini ve davadan çekilmesi karşılığında dört ay süreyle 5 bin TL vermeyi teklif ettiklerini ancak kendisinin reddettiğini belirtti.

Daha önce de iş kazalarının meydana geldiği şantiye için, çeşitli yalanlar söylendiği ve insanların çaresizliğinden faydalanıldığı belirtiliyor.

Mücadelesini sürdürmeye kararlı olan işçi, diğer işçi arkadaşlarını da bu zorbalığa karşı birlikte durmaya çağırıyor.

16 yaşındaki stajyer Tamince'nin otelinde şüpheli şekilde yaşamını yitirmişti

Fettah Tamince'nin karıştığı skandallar iş kazalarıyla sınırlı değil. 16 yaşındaki Burak Oğraş, Tamince'ye ait Antalya'daki Rixos Lares Hotel'de staj yaparken 2011 yılında şüpheli şekilde yaşamını yitirmişti. Oğraş'ın cesedi pansiyonun önünde yer alan ve içinde su olmayan havuzda bulunmuştu.

Olayın aydınlatılması için büyük çaba gösteren baba Murat Oğraş, oğlunun ölümüne neden olduğunu düşündüğü baş şüphelilerden C.A.'nın yurtdışına kaçtığını aktarmıştı. Baba Oğraş şöyle konuşmuştu:

"Şüphelinin kaçmasına fırsat verildiğini düşünüyorum. Ağzını açanı birkaç saat içinde yakalayanlar cinayet şüphelisi birini aylarca nasıl bulamaz. O adamı bulamamış gibi yapıp kaçmasına fırsat verdiler. En önemlisi de 2014 yılında bu 6 cinayet şüphelisini mevcutlu karşısına çağırıp hiçbir çelişkiyi sormadan bu şüpheliler ile ilgili takipsizlik kararı veren savcı, 2019 Kasım ayında kendi verdiği takipsizlik kararının kaldırılması gerektiğini açıklayarak bakanlığa görüş bildirdi. Bu yıl ise yine aynı savcı baş şüpheliyi sorgulayıp tutuklayın diye mahkemeye sevk etti. Ne yapmak istediklerini bir türlü anlayamadık, aklımızla dalga geçiyorlar."

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