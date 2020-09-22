Yeni AKM inşaatında Covid-19 artışına rağmen ölümüne çalışma sürüyor

Eylül ayı başından itibaren Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı’na inşaat işçilerinden ihbarlar gelmeye devam ediyor. Fettah Tamince’ye ait Sembol İnşaatın yapımını üstlendiği İstanbul'da Taksim'deki yeni AKM inşaatı hakkında da PE’ye çok sayıda ihbar geldi.

29 Ekim’e yetişmesi için bizzat Ali Tamince’nin şantiyede bulunup taşeronlar aracılığıyla işçilere yoğun baskı yaptırdığı, iskelelerde yapılan çalışmalarda iş güvenliği önlemleri alınmadığı gibi iş güvenliğinin ayak bağı olarak görüldüğü ve iş güvenliği uzmanlarının bazı tehlikeli işlerin yapıldığı alanlara girip denetlemesine izin dahi verilmediği bildirildi. PE Ağı’na ulaşan haberlerde, son bir haftada 2 işçinin iş güvenliği olmayan iskelelerden düştüğü iddiaları yer aldı.

Kamp alanlarında hijyen ve Covid-19 önlemlerinin neredeyse hiç alınmadığı belirtildi. İşçiler yemekhanede sosyal mesafe kuralına uyulmadığını, kendilerine kapasitenin üzerinde olacak şekilde yemek yedirildiğini de bildirdi. Ayrıca bazı taşeronların işçilere haftada 1 adet maske verdiği bazı firmaların ise hiç maske vermediği söylenirken, şantiyede geçen hafta taşeron firmada 5 işçide Covid-19 çıktığı ve 35 işçinin de karantinaya alındığını konuşuluyor. Test sonucu pozitif çıkan işçiler ise ücretsiz izne gönderilerek adeta cezalandırılıyor.