Burak Oğraş davasının baş şüphelisi yurtdışına kaçtı

Fethullah Gülen Cemaati'ne yakınlığı bilinen Fettah Tamince'ye ait Antalya'daki Rixos Lares Hotel'de staj yapan 16 yaşındaki Burak Oğraş, 2011 yılında otelin tesis ettiği pansiyonda yaşamını yitirdi. 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, pansiyonun önünde yer alan ve içinde su olmayan havuzda bulundu.

Olayın aydınlatılması için büyük çaba gösteren baba Murat Oğraş, oğlunun ölümüne neden olduğunu düşündüğü baş şüphelilerden C.A.'nın yurt dışına kaçtığını aktardı.

Cumhuriyet'ten Arda Özarda'nın haberine göre Oğraş, "İfadesi alınması için aranan baş şüphelilerden C.A.'nın yurtdışına kaçtığını öğrendik. Avukatım şahısın yurtdışına kaçtığına dair polis tutanağına ulaştı" dedi.

Şüphelinin kaçmasına zemin hazırlandığını iddia eden Oğraş şunları söyledi:

"Şüphelinin kaçmasına fırsat verildiğini düşünüyorum. Ağzını açanı birkaç saat içinde yakalayanlar cinayet şüphelisi birini aylarca nasıl bulamaz. O adamı bulamamış gibi yapıp kaçmasına fırsat verdiler. En önemlisi de 2014 yılında bu 6 cinayet şüphelisini mevcutlu karşısına çağırıp hiçbir çelişkiyi sormadan bu şüpheliler ile ilgili takipsizlik kararı veren savcı, 2019 Kasım ayında kendi verdiği takipsizlik kararının kaldırılması gerektiğini açıklayarak bakanlığa görüş bildirdi. Bu yıl ise yine aynı savcı baş şüpheliyi sorgulayıp tutuklayın diye mahkemeye sevk etti. Ne yapmak istediklerini bir türlü anlayamadık, aklımızla dalga geçiyorlar."