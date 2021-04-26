Ülke genelinde 29 Nisan’da başlayacak ve 17 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak "tam kapanma" tedbirleri ilan edildi.

Türkiye Komünist Partisi'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin 265'inci sayısı "Tam Kapanma: İşsizlere açlık, zenginlere tatil, işçiye korona" manşetiyle çıktı.

Boyun Eğme'nin manşetinde tam kapanmaya ilişkin şu değerlendirme yapılıyor:

"Alınan gündelik ve sürekliliği olmayan önlemler nedeniyle salgınla boğuşan emekçi halkımızı yeni zorluklar bekliyor. İmalat sanayi dışında kalan sektörlerdeki işçiler ya işten atılacaklar ya da ücretsiz izne çıkarılacaklar.

İşsiz kalanlara destek adı altında patetes soğan dağıtmakla övünen iktidar, üretime devam edecek sektörlerdeki işçilerin sağlığını korumaya dönük ek önlemlere dair ise hiçbir açıklamada bulunmadı. Tam kapanma adı verilen tedbirler emekçiler için salgınla mücadele bir çözüm olmayacak."