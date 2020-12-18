Şüpheli ölümün arkasında bıraktığı şüpheler: Ergenekon sanığı Süleyman Esen kimdi?

Bir döneme damgasını vuran Ergenekon Davası'nın sanıkları arasında yer alan isimlerden Süleyman Esen, iddiaya göre evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Esen'in ölümü, arkasında ilginç bir hikaye bıraktı.

Neler olmuştu?

Cumhuriyet gazetesine 5 Mayıs 2006 ve 10 Mayıs 2006 tarihinde atılan el bombaları, AKP-Cemaat ortaklığıyla oluşturulan Ergenekon Davası'nın "somut eylemi" olarak işlenmiş, yandaş medya tarafından bu şekilde gündem edilmişti.

Saldırının ardından öne çıkan isimler Alparslan Aslan ve Osman Yıldırım olurken, bu iki isme de başlangıçta müebbet hapis cezası verildi.

Yandaş medyaya göre Cumhuriyet gazetesine atılan bombaların arkasında "Ergenekon" vardı.

Saldırı iddiaya göre Alparslan Aslan'ın "liderim" dediği Süleyman Esen’in etkisinde kalınarak yapılmış, mahkeme, Esen’e de 10 yıl hapis cezası vermişti.

Devreye Şamil Tayyar giriyor

Sonrasında Osman Yıldırım, cezaevinde Süleyman Esen’in avukatı Mehmet Ener’le görüştü. Ener de dönemin AKP Milletvekili Şamil Tayyar'la...

Yıldırım artık “gizli tanık” olmuştu.

Bombalar daha önceki ifadelere göre Süleyman Esen'den alınmıştı, ancak yapılan müdahale sonrası iş Ergenekon'a teslim edilmeliydi, bu yüzden ifade de ona göre olmalıydı.

Esen'in ismi Veli Küçük ve Muzaffer Tekin olarak değişti.

Bunun ardından bombaları aldığı iddia edilen evi keşfe götürüldüğünde evi dahi bulamadı ama tüm söyledikleri harfiyen doğru kabul edildi.

Gizli tanıklık gelmiş, gereken adım atılmıştı.

Müebbet hapis cezası alan Yıldırım, bir anda tahliye edildi.

Sonra onu diğerleri takip etti.

Şüpheli ismin şüpheli ölümü

İşte bu davanın önemli isimlerinden biri olan Süleyman Esen, iddiaya göre dün akşam İstanbul Üsküdar'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Arkasında birçok "şüphe "bırakarak...