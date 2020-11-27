Soylu'dan 'helikopterden atılan köylü' iddiasına açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bakanlık ve bağlı kuruluşların 2021 bütçesi üzerindeki görüşmelere katılarak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Van’da 11 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra, Servet Turgut’la birlikte helikopterden atıldığı ileri sürülen Osman Şiban hakkında konuşan Soylu, “Kato Jirka sorumlusu Mihrali Yılmaz orada. Yer Çatak. Bizimkiler izlediler. Şurası Osman Şiban’ın evi. Burası izlenirken Osman Şiban’a ait eve 3 kişi gelir. O zamana kadar Kato Jirka sorumlusu Mihrali Yılmaz. Ardından Osman Şiban’ın evine ait SİHA görüntüleri var. Osman Şiban’ın evine 3 teröristin giriş görüntüsü. Şiban’ın evindeki hareketliliği takip ediyoruz. Savcıya ‘Müsait değildim’ diyen Osman Şiban teröriste milislik yapıyor” ifadelerini kullandı.