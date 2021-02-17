soL TV | Bu akşam: Gazeteci Mustafa Hoş soracak, Kemal Okuyan yanıtlayacak

soL TV'de bugün 20:00'de soL Bilim ve Aydınlanma ve 21:00'de Kemal Okuyan’la Gündem programları yer alacak.

20:00 soL Bilim ve Aydınlanma - Türkiye'de Modern Psikiyatrinin Tarihi

Bu haftaki soL Bilim ve Aydınlanma programında konuk Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Artvinli. "Türkiye'de Modern Psikiyatrinin Tarihi" başlıklı söyleşide 1839 Tanzimat Fermanı'ından salgının getirdiği psikososyal yüklerle daha çok konuşulmaya başlayan psikiyatrinin Türkiye yolculuğu ele alınırken, Türkiye'de psikiyatrinin toplumsal ve siyasi sistemdeki değişimlerle iç içe geçmiş tarihini konuşulacak.

21:00 Kemal Okuyan’la Gündem - TKP'nin 2023 çağrısı ne anlama geliyor?

Her hafta bir gazetecinin moderatörlüğünü üstlendiği "Kemal Okuyan'la Gündem" programında bu hafta soruları gazeteci Mustafa Hoş soracak, TKP Genel sekreteri Kemal Okuyan yanıtlayacak. Programın gündeminde TKP'nin 2023 çağrısı ve meclisteki ittifaklar politikası konuları var.