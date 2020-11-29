Sokağa çıkma yasağı başladı

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle haftasonları akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 20.00 itibariyle başladı. Yasak sabah 05.00'te sona erecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre haftasonları saat 20.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma yasağı yeni bir karara kadar devam edecek.

Bakanlık Cuma günü yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü 10.00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacağı bildirmişti.

"Koronavirüs Yeni Tedbirleri" konulu genelgede belirtilen "açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar" ile "İstisna kapsamında olan kişiler'" başlıkları altındaki maddelerin bu hafta sonundaki sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacağı kaydedilmişti.